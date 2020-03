Kollum: "Wiet"

Inkeld, om't Nynke en Botte myn, blykber te rûch delsetten wurden, ferkeard ynterpretearre ha, efkes ien rjochtsetting:

Ik fyn it tige tige wichtich dat hiel Fryslân folslein iepen stiet foar de seksuele aard fan alle minsken. Ik fyn it lykwols net wichtich dat dêrfoar in flagge oan it provinsjehûs hongen wurdt. Dat jout gjin inkelde wissichheid. As je in soad lju nei trije pilskes op in jierdei hearre, dan is it net mear as in flagge op in strontpream. Ik bin foar it oare folslein ynsetber om mei Botte alle Fryske flaggen te striken. Dy binne yndied gjin garânsje dat dêrmei de Fryske eigen- en eigenaardichheden bewarre bliuwe.

Lykas it ir. D.F. Woudagemaal yn Teakesyl by De Lemmer. De flagge hinget dêr altyd út. Want dy izer- en koperbulte yn dat ûnsjogge gebou litte we sjen oan wa't dat mar wol. We binne der grutsk op. Dat is terjochte. As je op 't heden troch Fryslân ride, sjogge je it wetter oeral heech stean. Net inkeld yn kanalen en marren, ek yn de sleatten. Rûch sein wie Fryslân altyd it lân wat yn de winters, sa't we dy no ek ha, folslein splis kaam te stean. En no drukke we op de startknop fan de âlde Wouda en floep, dy mealt it wetter fuort. Moai dat je sa'n monumintsje ek noch goed brûke kinne.

It reint noch alle dagen. En it wetter giet net iens hurd fuort. De wyn, oars in moaie drûchtepomp, driuwt it wetter no hieltyd heech de provinsje rjochting it noardeasten yn. En dochs is der wat feroare. Ik hear sizzen dat op it boerelân it wetter noch noait sa heech stien hat, sûnt der dykjes en kearingen oanlein binne. Oeral stean lytse markes op it gers. Boeren gnize , de mûzen ha gjin swimkapkes genôch. Dy fersûpe op 't heden massaal. De boeren binne ek wrantelich. Se meie jarre útride, mar se kinne neat. De trekkers kinne wol nei Den Haag, mar hjir sûgje se fêst yn de weake grûn. Se binne no al benaud foar't aanst de earste snee meand wurde moat. Mei de seine, mannen.

De fûgeltsjelju stean oan ien kant ek te gnizen. Dit binne de foarboades fan in gouden fûgelmaitiid. Fûgels fine it hearlik om mei de poatsjes yn it wetter stean te fretten. Sa wiet ha dy fûgeltsjelju it no altyd wol ha wollen. Likegoed belûke se ek wer, want der kin fansels ek gjin rûge dong útriden wurde.

It meast ferwûnderlike is dat je by al dy milimeters rein tinke dat we no gjin lêst mear ha fan de drûchte, sa't dy de lêste twa simmers ús grûn toar makke ha. Yn it easten fan it lân ha se sjoen dat it boppewetter noch in meter boppe it ûnderwetter sit. Dêr bliuwt it dus drûch.

Hjir yn Fryslân is it wat better wurden, seit wettermaster Henk Flikkema fan it wetterskip. Mar ien drûge wike yn maaie en it is wer mis. De boppelaach, tige ynklonken fanwege de drûchte en it boerewurk, lit net genôch wetter mear troch. Dat rint nei de sleatten en dy moat Wouda dan leechpompe, oars ha de einen en reidhintsjes gjin plak mear foar har nêst. En rint it wetter wer oer it lân en dan groeit it gers net, want der komt ek gjin stront oer.

As je it iene oplosse, of as it waar dat docht, binne der oare saken dy't fuort wer net doge. Dat betsjut dat elk ûntefreden is. Alles bart heal. Hiel stadich komme oerheid, boeren en natoerminsken tichterby elkoar. Elk begrypt ommers dat it sa net trochgean kin.

Dus it reint. It waait. It is kâld. It earste ljipaai is der hjir noch net. Dus praat noch mar efkes troch. Mar ek wer net té stadich, want dan komt it net klear. Pas as it dat al komt, hingje ik de flagge út."