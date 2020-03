Undersyk oer enerzjytransysje: Friezen binne kritysk

De Friezen dy't de enkête ynfolle hawwe, meitsje harren soargen oer de betelberheid en it ûntbrekken fan goede alternativen. Tagelyk is in grutte groep wenningeigeners (44%) ree om te ynvestearjen om de eigen wenning ierdgasfrij te meitsjen.

Wol of net sels ynvestearje?

It binne foaral de heechoplate minsken dy't ree binne te ynvestearjen. Mar wat noch folle mear in rol spilet yn de kar foar in ynvestearring binne de wearden dy't ien hat, de idealen dy't ien wichtich fynt. Dit hat neffens it ûndersyk folle mear ynfloed as leeftiid, geslacht, oplieding of ynkommen.

Wat ek opfoel yn it ûndersyk wie dat minsken dy't oanjouwe 'it wichtich te finen om fan it libben genietsjen' minder ree binne om te ynvestearjen. Sy sjogge op tsjin de ferbouwing en twivelje oft de komfort fan de wenning goed genôch bliuwt.