Hantsjefol ynwenners op ynfojûn needopfang asylsikers Ljouwert

Op twa hannen te tellen

Yn in grutte seal yn it Westcord Hotel stiene fiif taffeltsjes klear. By eltse tafel stie in organisaasje dêr't je terjochte koene mei fragen oer bygelyks feiligens en sûnens, en algemiene fragen. De seal wie tige grut foar it tal besikers en wie benammen mei politisy en sjoernalisten folle. It tal belangstellenden wie op twa hannen te tellen.

De pear ynwenners dy't der wol wiene, makken harren gjin soargen oer de komst fan de asylsikers. Se ha goede ûnderfining mei foarige kear doe't der ek needopfang yn Ljouwert wie. "Ik wol my graach oanmelde as frijwilliger en bin benijd nei de mooglikheden", fertelt in ynwenner.

"Wêr is de befolking?"

Fraksjefoarsitter Jan Willem Tuininga fan FNP Ljouwert freget him ôf wêr't de ynwenners fan Ljouwert binne. "Wy as FNP sizze ek, je moatte helpe dêr't je helpe kinne, mar der binne noch in soad fragen. Wat fynt de befolking fan de komst fan de needopfang?", seit Tuininga. "Ik hie hjir wol mear minsken ferwachte, omdat de signalen op social media hiel oars wiene. Dêr wie dochs wol in hoop ûngerêstens. Mei dy minsken hie ik graach prate wollen."