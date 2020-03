Mearderheid gemeenteried Smellingerlân kiest foar sakekolleezje

Op de ekstra riedsgearkomste oer de bestjoerskrisis die tiisdeitejûn bliken dat PvdA (4), Smallingerlands Belang (2), SP (2), D66 (2), ChristenUnie (4), Grien Links (2) en FNP (1) foar it sakekolleezje binne. Mei-inoar binne dat 17 fan de 31 sitten yn de gemeenteried.

De ELP en it CDA binne foarstanner fan in mearderheidskolleezje, dat bestiet út bestjoerders dy't de stipe fan in mearderheid fan de stimmers hat. Neffens fraksjefoarsitter Karin van der Velde fan it CDA soe in sakekolleezje net demokratysk wêze. Baas spruts dat tsjin, omdat sa'n kolleezje keazen wurdt troch de gemeenteried.

De riedsfraksjes fan Smellingerlân reagearren ferline wike noch kritysk op it advys fan Baas foar in sakekolleezje. No blykt in mearderheid dus foar syn foarstel te wêzen.