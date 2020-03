Gjin treinen tusken Grins en Fryslân op Keningsdei

Yn de fakânsje ride der fan 25 april oant en mei 28 april gjin treinen tusken Grins en Bûtenpost en fan 29 april oant en mei 3 maaie gjin treinen tusken Grins en Hurdegaryp. Arriva set bussen yn en jout oan dat reizgers rekken hâlde moatte mei ekstra reistiid.

Stasjons

Mei de wurksumheden wurde de perrons fan Bûtenpost en Grijpskerk ferlinge sadat der langere treinen ride kinne. It perron fan Bûtenpost wurdt ek ferhege. Yn Zuidhorn wurdt it hiele perron fernijd. Op de Grinzer stasjons Grijpskerk en Zuidhorn wurdt de ferljochting oanpast sadat it allinnich brânt as der ien op it perron stiet. Ek wurdt it stasjonsmeubilêr ferfongen.

Sneltrein

De wurksumheden wurde útfierd fanwege de ekstra sneltrein tusken Grins en Ljouwert (ESGL). Mei de komst dêrfan sille der fan ein 2020 ôf alle oeren, neist twa stoptreinen, ek twa sneltreinen op it trajekt ride.