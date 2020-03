Frysk taalbelied kin better by ryksútfieringsorganisaasjes

DINGtiid spruts mei meiwurkers fan de Belestingtsjinst, de Rykstsjinst foar Undernimmend Nederlân (RVO), it Utfieringsynstitút Wurknimmersfersekerings (UWV), de Tsjinst Utfiering Underwiis (DUO) en de Meldkeamer Noard-Nederlân. Undersocht waard oft de organisaasjes taalbelied opsteld hawwe, hoe't harren taalhâlding is en hoe't sy yn de praktyk omgean mei mûnling en skriftlik gebrûk fan de Fryske taal yn harren kontakt mei boargers.

Konklúzjes

"Gjinien hat op papier stean: 'wat dogge wy mei it Frysk'", fertelt Hedzer Klarenbeek fan DINGtiid. De konklúzje op it mêd fan it taalbelied is dat dat net skriftlik fêstlein is. "Dêrtsjinoer stiet dat de hâlding en de praktyk fan it Fryske taalgebrûk wol posityf is", seit Klarenbeek. "Binnen de organisaasjes wurdt wol Frysk sprutsen en minsken stean ek posityf tsjinoer it praten fan Frysk".

Ek yn de praktyk wurdt faak wol rekken hâlden mei Frysk sprekkende kliïnten. "As in kliïnt Frysk prate wol, sil in Hollânsktalige meiwurker sizze dat de kliïnt gewoan Frysk prate kin. De measte minsken ferstean it Frysk wol. Mocht dat net slagje dan wurdt der ek wol foarsteld om mei in oare Frysk pratende meiwurker te praten", fertelt Klarenbeek.