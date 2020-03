Fryske húsdokters taret op komst coronafirus: "Draaiboeken liggen klaar"

De lêste wiken krije de húsdokters in soad fragen fan minsken oer it coronavirus. "Daarom is het ook goed dat er een publiekscampagne is waarbij mensen goede en objectieve informatie krijgen. Dat haalt natuurlijk al een heleboel onrust weg", wit Maats.

De húsdokters hawwe regelmjittich oerlis mei-inoar oer wat se dwaan moatte as it firus ek yn us provinsje komt. Sa binne der under oare ofspraken makke oer wat der barre moat as in praktyk ticht moat. Ek is der regelmjittich oerlis mei de GGD, de sikehuzen en it RIVM. "Alle afspraken zijn gemaakt, de draaiboeken zijn klaar, al het materiaal is voorhanden", seit Maats. "En dan maar hopen dat het zo lang mogelijk niet naar hier komt."