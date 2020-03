YN KAART: Kriminaliteit yn Noard-Nederlân

Neffens it Iepenbier Ministearje befêstigje de fynsten de fertinkingen: hannel yn fjoerwapens en ferdôvjende middels, fraude en geweldsmisdriuwen.

Easterwâlde liket it sintrum te wêzen. De Kringloopwinkel dêr is in wichtich plak. Sûnt 1 jannewaris dit jier hiert in 34-jierrige man út Easterwâlde it pân. Hy is ien fan de fertochten yn it ûndersyk en is ien fan de trije Friezen dy't oppakt binne. Hy is gjin ûnbekende fan de plysje. Sa krige er earder selstraf foar syn belutsenens by de Tsjûkemarmoard yn 2013. Hy hierde it gebou yn Easterwâlde mei in 36-jierrige kompaan út Hoogeveen. Dy is ek oppakt.

Dy man út Hoogeveen, is neffens ûndersyk fan RTV Drenthe ek gjin ûnbekende fan de plysje. Hy stiet bekend as ynbrekker en is feroardiele foar fraude.

Fryslân Hjoed oer kriminaliteit yn Noard-Nederlân: