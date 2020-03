Nij betelsysteem foar parkeargaraazje op It Hearrenfean

De garaazje is yn 2007 boud. Dan soene je sizze dat it noch net sa âld is. Projektlieder Willem de Haan erkent dit: "het is zeker niet heel oud en hij kan nog prima 40 jaar mee, maar de techniek moet wel regelmatig vernieuwd worden." De kaartlêzer wie de lêste tiid bûten bedriuw en by mar ien automaat koe der mei in bankpas betelle wurde. As de garaazje aanst oanpast is, kinne klanten ek by de útgong betelje by it útriden.

Feiligens ferbetterje

"We willen de veiligheid ook verbeteren, door de kaartlezers ook goed te laten koppelen met de loopdeuren. Zodat alleen mensen die hier wat te zoeken hebben, die hun auto hier hebben geparkeerd, er in en uit kunnen en dat er geen andere mensen in en uit kunnen." Eartiids kamen der wol minsken yn de garaazje dy't der neat te sykjen hiene. Der binne doe ek wat fernielings en brantsjes west. Om dat oan te pakken wurdt de garaazje maksimaal ôfsletten. Allinnich minsken mei in abonnemintspaske of kaartsje kinne yn en út de garaazje.