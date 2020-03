Frysk bedriuw leveret fideoskermen oan Eurovisie Songfestival

It bedriuw besjocht ek wat de winsken fan alle dielnimmende lannen binne as it giet om fideoproduksje. Faber is spesjalisearre yn grutte produksjes op it mêd fan audiofisuele technyk. It bedriuw wurket oeral op de wrâld.

It Songfestival wurdt holden yn Ahoy Rotterdam. De heale finales binne op tiisdei 12 en tongersdei 14 maaie, en de finale op sneon 16 maaie. Oer de hiele wrâld sjogge der likernôch 180 miljoen minsken nei it ferskesfestival.