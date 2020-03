SC Hearrenfean tsjin koprinner Ajax is 'Wedstriid fan de Wike'

It duel mei Ajax wurdt spile yn in útferkocht Abe Lenstra Stadion. De Feansters kinne wol oan de bak, Ajax docht it goed en stiet boppe-oan. "Mar de lêste wiken lit Ajax regelmjittich wat lizze", fertelt sportferslachjouwer Andor Faber. "Sterker noch: fan de lêste njoggen kompetysjewedstriden hat Ajax der fiif ferlern. Dus der falt wat te heljen foar de ploech fan Jansen."

De wedstriid begjint sneon om 20.45 oere en is live te folgjen yn in ekstra sportprogramma by Omrop Fryslân op de radio. Yn de oanrin nei dat duel sjogge we der op foarút yn in reportaazje mei spiler Chidera Ejuke.