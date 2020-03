VVV Waterland oerspield mei boekingen nei Boer Zoekt Vrouw

"De makkers hiene kontakt opnommen mei it museumdoarp en seine: wy wolle graach twa dagen besit nimme fan jimme museum", fertelt Grietje Hoekstra. "Se woene graach delkomme, want se wiene tige entûsjast." Hoekstra is sels ek entûsjast, se fynt it fantastysk en in moaie promoasje foar de regio.

De earste reaksjes binne ek al binnen. "Wy hawwe al boekingen krigen, fan famyljereünys, bedriuwsútstapkes en brulloften yn 2021. Wy seagen ek wol in pyk yn it tal besikers fan de webside. Dat tal is tanommen mei hast 34 prosint."

"Typysk Frysk"

Hoekstra fûn sels de bylden dy't fanút de loft makke wiene it moaist. "Ik fûn se prachtich. Dat binne foar my echt typyske Fryske bylden, dy't elkenien ek enoarm grutsk makket op dit gebiet."