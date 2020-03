SC Hearrenfean hat by duel mei Ajax nei fiif jier wer útferkocht stadion

SC Hearrenfean spilet sneontejûn yn in fol stadion tsjin de regearjend lânskampioen Ajax. Alle kaartsjes foar de thúswedstriid binne útferkocht. De lêste kear dat it Abe Lenstra stadion by in wedstriid fan de Fryske earedifyzjonist folslein útferkocht wie, is hast fiif jier lyn. Ek doe wie Ajax de tsjinstanner.