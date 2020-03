Plysje: gjin oanwizingen foar brânstichting yn Aldeberkeap

By de brân yn it garaazjebedriuw is skea ûntstien yn it wurkplak en oan trettjin auto's. By de brân binne gjin ferwûnen fallen. Om de brân yn it wurkplak bestride te kinnen, moast de brânwacht it dak iepenbrekke.

Achter it wurkplak stiene fetten mei oalje dy't ek brânden. De brânwacht hat derfoar soarge dat it fjoer net dêrwei oersloech nei in loads en it wenhûs.