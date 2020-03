FNP wol struktureel mear jild foar muzykferieningen yn Ljouwert

De ferieningen hawwe al meardere kearen oanjûn dat se te min jild hawwe om goed kwalitatyf muzykûnderwiis te jaan. Dat hawwe se ek oanjûn yn in reaksje op de nije kultuernota 2021-2028.

De FNP yn Ljouwert fynt dat de muzykferieningen in binende funksje hawwe yn de mienskip. Sy sille mei in moasje komme by de kommende behanneling fan de MTR (Mid Term Review) fan de gemeente Ljouwert.