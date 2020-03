Fak mei fanatike FC Grins-fans mooglik leech tsjin SC Hearrenfean

De earedifyzjonist hat it skikkingsfoarstel ûntfongen fan de oankleier betelle fuotbal nei oanlieding fan ûngeregeldheden by de thúswedstriid tsjin Ajax yn jannewaris. Der waard ûnder mear in reekbom op it fjild smiten, wêrnei't skiedsrjochter Jeroen Manschot it spul stil lei.

De klup nimt it skikkingsfoarstel yn beried en lit kommende moandei witte oan de oankleier oft se it foarstel akseptearje.