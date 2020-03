Rûnom yn Nederlân seagen minsken yn de nacht fan moandei op tiisdei ynienen in fel ljocht yn 'e loft. Nei alle gedachten wie de flits fan in meteoar dy't troch de dampkring gie. It ljocht wie om ûngefear 00.40 oere te sjen. Ek by Irene Venema-Algra op De Jouwer wie de mooglike meteoar te sjen.