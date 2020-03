Kollum: "Lubbert en it coronafirus"

Mei dat heuchlik byeffekt yn de achterholle ha ik in oare auto kocht. Dat gegeven besoarge my foarige wike in Lubbertmomint. Lubbert is in man dy't fan syn jongste jierren ôf de begripen ûnhandich, bryk, knoffelich en lullich in folslein nije ynhâld jûn hat. Hy is de man dy't nei in feestje de kaai net yn it slot fan de fyts krije kin, him dan mar mei nei hûs tilt, om ûnderweis troch de plysje oanhâlden te wurden en der achter te kommen dat it net syn eigen is.

Lubbert is de man dy't by de earste kear ôfriden de doar fan de auto net goed ticht dien hie, dat dy út de parkearhaven wei by it op 'e dyk riden iepen sloech. Sakke yn tsien sekonden. Hy is deselde dy't in frommeske foar in earste date meinimt nei in shoarmatint, om der dêr pas achter te kommen dat se fegetarysk is. Sa ha ik observearre hoe't er yn 'e stêd in bekende tsjinkaam dy't, doe't se ôfskied nommen, him in boks jaan woe mar Lubbert him in hân, dat Lubbert úteinlik hiel ûngemaklik de man syn fûst stie te skodzjen.

Hawar, myn Lubbertmomint kaam doe't ik mei de kaai yn de hân nei de auto rûn, dêrop klikte en der neat barde. Hy gie net fan 't slot. Nei it noch twa, trije kear besocht te hawwen toffele ik om de auto hinne om de doarren oan de passazjierskant te besykjen. Krekt as soe dat skele, mar yn in Lubbertmodus dogge je wolris wat. Doe't ek dat gjin effekt hie, helle ik de feitlike kaai út de elektroanyske om de doar dan mar mei de hân te iepenjen. Op ien of oare wize paste dat lykwols net. It wie op dat momint dat in kollega op it rút tikke, dat iepentreau en sei: 'Soest dy oare auto dêr fierderop net nimme?'

Foarich jier ferskynde it essay It libben as tragykommeedzje. Oer humor, kwetsberens en solidariteit. Tim Fransen skriuwt dêryn dat de iennichste boarne fan humor dy't him ynteresearret de ûnfolsleinens, it gebrek en de mislearring is. Oftewol: it minsklik tekoart. Hy pleitet foar in oare omgong mei ús tragyk troch dêr in komysk perspektyf neist te pleatsen. Humor dy't sjen lit dat relativearjen de helte fan it ferhaal is. Dat bin ik mei him iens. Soks jildt op Lubbertmominten foar elkenien. It jildt ek foar hoe't der mei it coronafirus omgien wurdt. Relativearjen is de helte fan it ferhaal."