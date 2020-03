Film yn 'e maak oer âldjiersploech De Geitefok fan Aldeberkeap

Neffens foarsitter Janbart Hof fan De Geitefok is it idee ûntstien by de reünyklup. "We willen de ontstaansgeschiedenis en de stunts op beeld vast gaan leggen, zodat latere generaties ook een beter idee hebben van hoe De Geitefok is ontstaan en hoe het precies ging", neffens Hof.

De Geitefok en earste stunts

De minsken fan De Geitefok hawwe help ynroppen fan minsken mei ûnderfining. "Lute Wedekind en filmmaker Thomas Rovers zullen ons helpen. Zij waren erg enthousiast." Oer de film: "Het wordt een zwart-witfilm, zonder gesprekken. We maken een tijdlijn en dan spelen we het verhaal. Dat wordt later nog ingesproken. Zo langzamerhand ontstaat De Geitefok en zien mensen de eerste stunts."

De âldjiersploech hopet yn twa dagen genôch filmje te kinnen. De film moat yn oktober op de reüny fan De Geitefok klear wêze