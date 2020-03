Rekkenkeamer: Provinsje set inisjatyfnimmers wyn- en sinneparken ûnder druk

"Machtsposysje brûkt"

De Noardlike Rekkenkeamer hat yn it ûndersyksrapport as foarbyld it wynpark Nij Hiddum-Houw neier taljochte. Neffens de rekkenkeamer hawwe Deputearre Steaten harren machtsposysje brûkt en koene inisjatyfnimmers net oars as in hantekening sette omdat de provinsje oars gjin fergunning jaan soe.

Denemarken

Foar in grut sinnepark by Appelskea hawwe omwenners gjin finansjele fergoeding krigen. Yn Nederlân is gjin wet om kompensaasje foar sinne- en wynparken te regeljen. Yn Denemarken is dat wol it gefal en dat jout foar alle belutsenen in soad dúdlikens.