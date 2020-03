Sportcast: Sandor van der Heide: "Kampioen? Als we maar promoveren"

It gie allegear net hiel maklik, mar Cambuur is nei de oerwinning op Jong PSV wer in stap tichter by promoasje nei de earedifyzje. Spesjale gast yn de podcast Sandor van der Heide is dúdlik oer it kampioenskip: "De doelstelling is promoveren, het kampioenschap is bijzaak. Ook al worden we derde achter De Graafschap en Jong Ajax, dat zal me worst wezen. Als we maar promoveren."