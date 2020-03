Utslaande brân by garaazjebedriuw Aldeberkeap ûnder kontrôle

Meardere korpsen wiene oanwêzich om it fjoer te bestriden. Om sawat healwei tsienen wie de brân ûnder kontrôle. Om de brân yn it wurkplak bestride te kinnen, moast de brânwacht it dak iepenbrekke.

Achter it wurkplak stiene fetten mei oalje dy't ek yn baarnden. De brânwacht hat derfoar soarge dat it fjoer net dêrwei oersloech nei in loads en it wenhûs.