Utslaande brân by garaazjebedriuw Aldeberkeap liket ûnder kontrôle

De brân is yn it wurkplak fan de garaazje. Dat fjoer liket ûnder kontrôle te wêzen, meldt de brânwacht. Bûtendoar stean trettjin auto's yn 'e brân. Dat fjoer is ûnderwilens útmakke, mar it baarnt noch wol yn it dak fan it wurkplak. De brânwacht moat in diel fan it dak slope om dêrby te kinnen.

Achter it wurkplak stean fetten mei oalje dy't ek yn baarnden. De brânwacht hat derfoar soarge dat it fjoer net dêrwei oersloech nei in loads en it wenhûs.

De brânwacht warskôget omwenners en nijsgjirrigen út de buert te bliuwen. Reek is altyd skealik, sa twittert de brânwacht.