Achtkarspelen is net tsjin leechfleanrûte: "Steaten hawwe al advys jûn"

Ien fan de partijen dy't tsjin stimde, is Gemeentebelangen Achtkarspelen (GBA). Ien fan de redenen dêrfoar is neffens fraksjefoarsitter Sierd Vegelin dat it om symboalpolityk giet. "Dit is bühnewurk. De Steaten hawwe foarige wike al in advys jûn rjochting de Twadde Keamer. Ek sei de steatssekretaris dat der foar 1 juny noch gjin dúdlikheid oer is, dus it is no earst ôfwachtsjen".

Wol jout Vegelin ta dat se harren kar better taljochtsje moatten hiene: "Swart-wyt sjoen stiet der no yndie dat de gemeente Achtkarspelen tsjin de moasje is. We hiene in stimferklearring ôfjaan moatten. Dat binne we fergetten. Wy binne echt net spesifyk foar in leechfleanrûte." Vegelin jout oan dat de nasjonale feiligens ek wichtich is foar syn partij.