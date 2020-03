Ferbân tusken grutte brân Easterwâlde en ynfallen kriminele briedplakken?

Yn de nacht fan sneon op snein baarnde it grutte bedriuwsgebou oan de Zoltstede oant de grûn ta ôf. Yn it gebou sieten ûnder oare in houtbewurkingsbedriuw en in merke-eksploitant. In wurdfierder fan de plysje begrypt dat it ferbân tusken de twa ynsidinten lein wurdt, mar seit dat it noch net wis is. De plysje die moandei op it plak fan de brân wiidweidich spoare-ûndersyk.