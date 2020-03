Fryske motorklupleden oanhâlden yn grutte ynternasjonale drugssaak

It giet bygelyks om in lid fan de Hells Angels yn Harns en in lid fan de Red Devils yn Ljouwert. Ek in lid fan de Hells Angels Finlân is oanhâlden. De fertochten meie allinnich mei harren advokaat kontakt hawwe.

Hûndert kilo amfetamine

De oanhâldingen folgen nei't de plysje hûndert kilo oan de harddrug amfetamine ûnderskept hat. Dy partij hat in strjitwearde fan 700.000 euro yn Finlân. De amfetamine wie ûnderweis nei Finlân en waard foar de grins mei Dútslân ûnderskept.