Earste ljipaai fan Nederlân fûn yn Gelderlân

De fynst fan it aai yn Gelderlân wie op in stik maislân. It waard fûn troch Jack van Dongen fan in greidefûgelbeskermingsgroep yn de Bommelerwaard. It earste aai wie ien fan in twake.

Yn Bruchem leine twa aaien yn it nêst. Eartiids wie it tradysje om de aaien mei te nimmen nei it provinsjebestjoer, mar dat is ûnderwilens ferbean. Us lân telt in hiel soad frijwillige fûgelbeskermers dy't it lân yn gean om te sykjen nei nêsten.