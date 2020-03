Húsdokters Flylân net langer nedich by ambulânsesoarch

Mar neffens UMCG Ambulancezorg is de twadde ambulânse net langer nedich. Ek op Skiermûntseach wurdt al efkes wurke mei it ambulânseteam, de Waadhelikopter en boargerhelpferlieners. Dêr is dy ynset mear as foldwaande, seit bestjoerder Victor Verrijp.

"De tweede ambulance is eigenlijk niet meer nodig", fertelt Verrijp. "We kunnen eventueel altijd nog de traumahelikopter inzetten, maar dat gebeurt in de praktijk niet zo vaak. Ook kan er eventueel nog een boot worden ingezet voor het vervoer van de patiënt naar het vasteland."