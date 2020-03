Plysje giet út fan brânstifting by grutte loadsbrân yn Easterwâlde

Undernimmers yn Easterwâlde meitsje har al langere tiid soargen oer de feiligens op it bedriuweterrein oan de Zoltstede. In jier as wat lyn wiene der ek al problemen. De ûndernimmers ha mei-inoar in kollektyf opsetten om de befeiling te ferskerpjen.

Mear feilichheid

Jeep Dijkstra is belutsen by dit ûndernimmerskollektyf en hopet dat mear ûndernimmers har oanmelde sille. "Wa wit kin dit gefal helpe dat minsken lid wurde fan de kollektive befeiliging. As jo in groep ha dy't net meidocht, dan is dat spitich. It kin liede ta mear feiligens. As wy de surveillance-tiid opfiere kinne, soarget dat foar mear feilichheid."

Oergriislike ympakt

Oan dielname oan dizze kollektive befeiligersgroep wurde gjin easken steld. "It is moai as der kamera's hingje, mar der is gjin ferplichting", seit Dijkstra. Hy is sels bot rekke troch de grutte brân yn de loads. "It hat in oergriislike ympakt. Mar ek mei 100 prosint befeiliging kin dit soart saken gebeure. As it in koartslutingsferhaal is dan kin in befeiliger dêr ek neat oan dwaan."