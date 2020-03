Fragen oer mooglike komst soarchynstelling yn Moskoupleats by Ketlik

Se wiene freed by in gearkomste fan pleatslik belang Ketlik en hearden doe oer de soargen fan de ynwenners. De soarchorganisaasje soe him fêstigje wolle yn de Moskoupleats yn Ketlik.

De riedsfraksjes wolle fan boargemaster en wethâlders witte oft sy witte fan de plannen en oft der in fergunning oanfrege is. Se freegje harren ek ôf oft it yn it bestimmingsplan past en oft it allegearre wol feilich is.