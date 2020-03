Mesdagfonds: wy ha ferkearde sifers oer stikstof nei bûten brocht

De sifers dy't it Mesdagfonds op 20 febrewaris nei bûten brocht hat oer de stikstofútstjit, klopje net. Dat seit it fûns sels yn in ferklearring. Neffens it fûns wie de lânbou ferantwurdlik foar 25 persint fan de stikstofdeposysje op natuergebieten, mar troch in 'bug' yn in rekkenmodel doocht dat persintaazje net.