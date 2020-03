Boargemaster Harry Oosterman: "Der gean in soad geroften oer de oarsaak fan de brân"

Yn it doarp binne allerhanne fragen oer hoe't de brân ûntstean koe. De ynspeksje docht noch ûndersyk nei de tadracht. Yn de tuskentiid wurdt de skea ynventarisearre. Boargemaster Oosterman: "Foar de ûndernimmers is dit in drama. Ik ha noch net in protte mei ûndernimmers praat, mar foar it MKB is dit in klap."

'Foute boel'

Undernimmer Johan Mulder kaam mei de skrik frij. Syn ekspedysjebedriuw Mulder & Zn. leit njonken de loads dy't yn flammen opgong. "Doe't ik oanriden kaam, seach ik wol: dit is foute boel. Mar it wie spannend. It makke djippe yndruk. Wy ha gelok hân mei de wynrjochting. Wy binne troch it each fan de nulle krûpt. In frachtwein fan ús hat wol brânskea oprûn, mar wy ha 'm behâlde kinnen."