GGD Fryslân: "Pear Friezen test op coronafirus, mar alle testen wiene negatyf"

Alle dagen krijt de GGD sa'n 60 oant 100 telefoantsjes binnen fan minsken dy't harren soargen meitsje. Dat falt noch ta, fynt De Graaf. "Friezen binne gelokkich in aardich rêstich folkje, dus it falt oant no ta." En dat is mar goed ek, want yn prinsipe is der noch altyd gjin reden ta panyk", fynt De Graaf. "It coronafirus liket net gefaarliker as in gewoane gryp. Wy hâlde it ekstra goed yn de gaten, om't it in nij firus is."

Efkes belje

Telefoantsjes gean benammen oer fragen fan minsken dy't op fakânsje west binne. Mar ek húsdokters dy't foar de wissichheid efkes belje om te kontrolearjen oft in pasjint corona hat.

De hannen geregeld waskje en yn in bûsdoek of de binnenkant fan dyn earmtakke koggelje, binne de meast wichtige foarsoarchmaatregels om corona tsjin te gean. De Graaf: "Wês alert, mar de kâns is grutter datst de gewoane gryp krijst."