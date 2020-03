Plysjeman mei mes delstutsen yn Drachten, fertochte delsketten

Plysjewurdfierder Paul Heidanus: "We kwamen af op een melding van huiselijk geweld. De vrouw heeft de politie gebeld nadat ze de woning uit was gevlucht. We troffen de man aan in de woning. Op een onbewaakt moment stak de man mijn collega. Een andere politiecollega wist de man neer te schieten." Foardat de plysjeman delstutsen waard, ha de twa plysjes koart mei de fertochte yn it hûs praat.

Sawol de plysjeman as de fertochte binne nei it sikehûs brocht. "Dit incident heeft een grote impact op de collega en op het hele team", seit Heidanus. Hy fertelt net op wêr yn it lichem de plysjeman stutsen is. "Dat maakt onderdeel uit van het onderzoek."

Bylden fan nei it ynsidint: