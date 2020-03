UNIS Flyers nasjonaal kampioen nei winst yn thriller

Spektakulêre omkear

De Flyers soargen yn de lêste perioade foar in spektakulêre omkear. Petersen skoarde, opnij mei powerplay, syn twadde treffer. In pear minuten letter sette Marc Nijland de thúsploech sels op foarsprong, nei in útbraak. Oanfierder Trevor Hunt makke yn de lêste minút dien wurk. Hy profitearre derfan dat Den Haag sûnder goalie spile: 4-2.

Dêrnei wie it noch even ûnrêstich op it iis, dat wie net foar it earst yn dizze finale. Den Haag-spiler Van Musscher waard noch nei de klaaikeamer stjoerd. Nei de opskuor wiene der noch trettjin sekonden te spyljen. Dêrnei koe de ploech fan Mike Nason de titel fiere.