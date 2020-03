Ireen Wüst: "Deze is zo mooi, omdat het geen gemakkelijke route was"

Wüst is foaral grutsk hoe't it dit seizoen gong is. Se gong dit seizoen foar de wrâldtitel op de 1500 meter. Dy helle se twa wiken lyn al binnen yn Salt Lake City. "Deze is mooi omdat het geen gemakkelijke route was. Ik heb daarom dit jaar geen drie kilometers kunnen rijden. Als je dan uiteindelijk toch nog wel wereldkampioen allround wordt, is dat wel speciaal."

Takom wike folget noch de wrâldbekerfinale op It Hearrenfean. "Een perfect seizoen? Ook nog Europees kampioen op de 1500 meter. Dit is wel een feestje waard. Ik ga vanavond wel even met Letitia en m'n ouders een wijntje drinken."