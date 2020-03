"Buiten was het een vlammenzee"

Hûs fol reek

De measte minsken koene oan it begjin fan de middei wer nei hûs ta of nei famylje. "Ik ben vanochtend heel even terug geweest", seit Tuinstra. "Maar het huis stond vol rook. Dus ik was er maar een paar minuten. Ik ben niet bang geweest dat het vuur over zou slaan, maar je denkt wel: wat nou als dat ene vonkje net verkeerd valt?"

By de brân yn Easterwâlde is in loads fan sa'n 80 by 120 meter yn 'e jiske lein. De technyske resjerzje docht ûndersyk nei de oarsaak fan de brân. It is no 'plak delikt'. Oft de brân wat te krijen hat mei de grutte plysje-aksje earder dizze wike yn ûnder oare Easterwâlde, kin de plysje noch net sizze.