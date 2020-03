Noppert ûnderút tsjin wrâldkampioen Wright yn België

It begjin fan de wedstriid helle beide manlju in heech nivo, mei in puntetrochsneed fan fier boppe de hûndert. Oant 2-2 gie de wedstriid lykop, dêrnei koe Noppert it nivo net mear folhâlde. Wrâldkampioen Wright sette troch en smiet mei in finish fan 89 de wedstriid út: 6-3.

Nettsjinsteande it ferlies pakt de Jouster darter mei syn tredde ronde wer in goed resultaat foar de wrâldranglist. Nei it wykein klimt Noppert nei alle gedachten nei it 26ste plak fan de wrâld.