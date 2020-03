Earste omwenners brân Easterwâlde werom nei hûs

Troch de brân waard in loads fan 80 by 120 meter folslein yn 'e jiske lein. Acht wenningen waarden ûntromme. De bewenners koenen opfongen wurde yn in âldereintehûs yn de buert.

De plysje ropt tsjûgen op harren te melden en is mei de technyske resjerzje in ûndersyk begûn. De loads is ta 'plak delikt' beneamd.

De brân is yntusken ûnder kontrôle, mar der moat noch de hiele dei troch de brânwacht wurke wurde oan de neisleep.