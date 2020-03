FIDEO: Fryske coaches Eldering en Kuiper op WK yn Hamar

Hoe't se dat dogge en wat se dogge bepraten we krekt foar it begjin fan de lêste dei. Hoe bliid binne se mei it twadde plak fan Dubreuil op it WK sprint? En wat binne de kânsen fan Ivanie Blondin? Sy is de grutste konkurrint foar de wrâldtitel fan Ireen Wüst.