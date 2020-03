Ireen Wüst bliuwt klassemintslieder mei winst op 1500 meter

Wüst fersloech yn in rjochtstreeks duel Ivanie Blondin. De Kanadese stiet noch altyd twadde yn it klassemint, mar Wüst hat no in grutte foarsprong op de lêste ôfstân, de 5000 meter.

Antoinette de Jong waard fyfde mei in tiid fan 1.55,19. Se wûn har rit fan Melissa Wijfje, har konkurrint foar it tredde plak. Wijfje ried 1.55,72. De Jong sakke yn it klassemint fan it fjirde nei it fyfde plak. Tredde is noch altyd Wijfje, Lalenkova is no fjirde. Mar it gat tusken Wijfje en De Jong is noch mar 1,5 sekonde op de 5 kilometer.