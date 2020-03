Technyske resjerzje ûndersiket oarsaak grutte brân Easterwâlde

Ofrûne freed wiene der op meardere plakken yn it Noarden ynfallen nei oanlieding fan in grut ûndersyk nei organisearre kriminaliteit, ek yn Easterwâlde. It ûndersyk is rjochte op wapenhannel, drugs en geweldsdelikten. Dêrby waarden ek trije Friezen oanhâlden. Yn Easterwâlde waard de kringloopwinkel trochsocht. Oft dizze brân dêrmei ferbân hâldt, is noch net bekend.

Plysjewurfdierder Paul Heidanus seit deroer: "We weten natuurlijk wat er in die zaak gebeurd is. Dit is een brand, dat is van een andere orde. Wij moeten onderzoek doen, dus eerst maar eens zien wat daar uit komt."