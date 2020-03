Wenningen ûntromme fanwege grutte brân yn Easterwâlde, plysje siket tsjûgen

De wenningen dy't ûntromme binne lizze oan de Molenweg. Oare huzen dy't fierder fan de brân ôf lizze hoege noch net ûntromme te wurden, meldt de brânwacht. Minsken wurde opfongen yn de soarchynstellling Stellinghaven oan de Schapekamp.

Fanwege de reekûntwikkeling is sneintemoarn foar de twadde kear in NL-Alert ferstjoerd. It advys foar omwenners is noch altyd om ruten en doarren ticht te hâlden en fentilaasje út te setten.

Yn de loads sieten meardere bedriuwen, ûnder oare in opslach foar pallets en in merke-eksploitant. It pân is net mear te rêden.