Untlading en emoasje by SC Hearrenfean nei langferwachte winst

De bliidskip by SC Hearrenfean is grut nei de winst fan sneontejûn tsjin FC Twente. Yn Enschede sette de Fryske klup 3-2 op it skoareboerd. It wie foar it earst sûnt 8 desimber dat Hearrenfean wist te winnen en dêrom wie de ûntlading grut by de spilers en de trainer.