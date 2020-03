Tige grutte brân yn bedriuwspân Easterwâlde

It giet om in loads fan sa'n 8000 kante meter dy't folslein yn ljochte lôge stiet sa meldt de brânwacht op Twitter. Dêrom sette sy yn op it foarkommen fan fersprieding fan de brân nei omlizzende pannen.

Fanwege de reekûntwikkeling is in NL-Alert útgien. Omwenjenden krije it advys om ruten en doarren ticht te hâlden. en fentilaasje út te setten. Om derfoar te soargjen dat der genôch wetter is om te blussen is der in 'Grut Wetter Transport' oproppen. Dêrmei kin in soad wetter yn ien kear nei it plak fan de brân brocht wurde.