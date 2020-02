Hearrenfean ferslacht Twente en wint foar it earst sûnt desimber

In pear minuten letter wie it ek al 0-3 troch Joey Veerman. De middenfjilder krige de bal fan Ejuke, krige in soad tiid en koe de bal sa yn it doel sjitte.

Mei noch in healoere te gean kamen de Twentenaren noch werom yn de wedstriid. Keeper Bednarek makke in oertreding, foar skiedsrjochter Joey Kooij genôch reden om in penalty te jaan. Haris Vuckic fersulvere de strafskop.

Spannende slotfaze

Mei noch tweintich minuten te gean kaam de thúsploech hielendal werom yn de wedstriid doe't Lindon Selahi ien-op-ien mei Bednarek de 2-3 skoarde. It waard dêrtroch noch spannend yn de slotfaze. Queensy Menig waard krekt foar tiid noch gefaarlik, mar Sven Botman koe de oanfaller krekt op tiid ôfstopje. Dêrmei wiene de trije punten binnen.