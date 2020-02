Aris kin nettjinsteande einsprint net stunte tsjin Zwolle

De Ljouwerters giene nei it earste kwart noch mei 21-20 oan de lieding. It twadde kwart wie lykwols mei 20-14 wer foar Zwolle en dus gie Aris mei in 40-35 efterstân it skoft yn. Landstede Hammers, dat ôfrûne jier foar it earst in har kluphistoarje lânskampioen waard, kaam nei it skoft goed út de klaaikeamer. De marzje waard yn it tredde kwart dan ek fergrutte ta tsien punten: 61-51.

Einsprint Aris

Aris, dat ferline wike noch de finale fan it nasjonale bekertoernoai helle, bewiisde yn it fjirde en lêste kwart wol deeglik mei de top fan Nederlân meidwaan te kinnen. Mei noch 2 minuten en 58 sekondes te gean hie Aris it gat ferlytse ta fiif punten: 71-66. Mei twa benutte frije worpen fan Andy Mazurczak waard dat gat mei noch mar 25 sekondes sels noch lytser makke nei trije punten.

Martez Walker joech Zwolle mei noch santjin sekondes op de klok de besikers mei twa rake frije worpen wer wat lucht: 73-68. Mei noch fiif sekondes koe Mazurczak noch wol in trijepunter raak sjitte, mar trochdat Zwolle dêrnei it balbesit hie, slagge it net mear om noch op likense hichte te kommen. Aris gie dus úteinlik mei 73-71 ûnderút.

Craig Osaikhwuwuomwan wie mei 22 punten en 19 rebounds de grutte man oan de kant fan Aris.

Play-offs om lânskampioenskip

De Ljouwerters stean troch it ferlies mei tolve punten op it achtste plak yn de Dutch Basketball League. Om mei dwaan te kinnen oan de play-offs om it lânskampioenskip moat Aris by de earste seis einigje. BAL Weert stiet no mei sechtjin punten op dat plak.