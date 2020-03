Arjan Stroetinga tredde yn finale Maraton Cup

Niero twadde yn klassemint

Hoolwerf waard ek winner fan it einklassemint fan de KPN Maraton Cup. Daniel Niero waard sneon fjirde. Nûmer twa fan it klassemint Mats Stoltenborg waard sânde. De Italiaan dy't op It Hearrenfean wennet, pakte dêrtroch noch it twadde plak yn it klassemint.

Daniel Niero fertelt oer syn prestaasje: