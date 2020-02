Arjan Stroetinga tredde yn finale Marathoncup

Stroetinga kaam earder yn de wedstriid yn de problemen doe't in grutte groep fuortried. De Fries moast oan de bak om werom te kommen, mar tsien ronden foar de ein slagge it dochs. Yn de sprint wie Stroetinga lykwols net rap genôch om Hekman te ferslaan. Bart Hoolwerf helle Stroetinga krekt foar de einstreek ek noch yn.

Niero twadde yn klassemint

Hoolwerf waard ek winner fan it einklassemint fan de maratoncup. Daniel Niero waard sneon fjirde. Nûmer twa fan it klassemint Mats Stoltenborg waard sande. De Italiaan dy't op It Hearrenfean wennet, pakte dêrtroch noch it twadde plak yn it klassemint.