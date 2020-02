LDODK klimt mei wichtige oerwinning nei fjirde plak yn Kuorbal League

Play-offs om it kampioenskip

Mei noch twa spylrondes te gean stiet LDODK no op it fjirde plak yn de Kuorbal League. De Friezen moatte by de earste fjouwer einigje om mei te dwaan oan de play-offs om it lânskampioenskip. Nûmer fiif KZ út Koog aan de Zaan hat likefolle punten, mar in minder ûnderling resultaat. Dêrtroch hat LDODK pleatsing foar de play-offs no wer yn eigen hân.